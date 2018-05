Tweedorpenloop 03 mei 2018

De sportraad van Kortenaken organiseert, in samenwerking met de sportraad van Glabbeek en de Glabbeekse Joggingclub, op vrijdag 11 mei de 14de editie van de Tweedorpenloop. Loopwedstrijden voor de jeugd starten om 17.30 uur. Nadien komen de volwassenen aan de beurt voor de 4,5 en 10 kilometer. Vertrek- en aankomstplaats is voorzien aan zaal Bergendal in Waanrode. Voor de 10 kilometer is sporthal Ter Linde in Glabbeek de vertrekplaats. Omdat er dit jaar werken zijn in de Oude Tiensestraat, zal de omloop voor de 5 kilometer er iets anders uitzien. In plaats van twee ronden wordt er één ronde gelopen. Voor elke deelnemer is er een aandenken voorzien. (VDT)