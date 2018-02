Twee onbemande camera's mogen verplaatst worden 23 februari 2018

Het gemeentebestuur van Glabbeek heeft positief advies gekregen van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid voor het verplaatsen van twee onbemande camera's op de steenweg N29. "Om de verkeersveiligheid te verhogen op de kruispunten van de steenweg met Zuurbemde en de Grotestraat in het centrum van Glabbeek en met de Schoolstraat en Bunsbeekdorp in het centrum van Bunsbeek wil de gemeente Glabbeek de bestaande camera's die er al staan op de steenweg in Glabbeek en Bunsbeek meer opschuiven richting deze beide kruispunten", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Door de onbemande camera's dichter bij het kruispunt te plaatsen verhogen we de verkeersveiligheid aan de oversteekplaatsen op beide kruispunten. Deze oversteekplaatsen zijn belangrijk voor alle kinderen die naar de scholen in Bunsbeek en Glabbeek moeten. Wij zullen als gemeente zelf de kosten dragen voor de verplaatsing maar dienden eerst een positief advies te krijgen van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid. Nu dit positief advies er is gaan we Infrax opdracht geven de onbemande camera's te doen verplaatsen." (KBG)