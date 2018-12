Trefpunt Rode Leeft blaast vijf kaarsjes uit vdt

02 december 2018

Het Trefpunt Rode Leeft vierde gisteren haar vijfde verjaardag. De vzw werd opgericht kort na de sluiting van het café van Rode, een gehucht bij Glabbeek, om ervoor te zorgen dat het sociale leven niet verloren zou gaan. Zo staan er een heel jaar door activiteiten op het programma. “Wist je dat wij de meest actieve vereniging van Glabbeek zijn?”, zegt een trotse Dirk Fremaut. “We hebben onder meer de zeer populaire Rode Kermis, de seniorenwerking, naaikransen en zelfs kooklessen voor mannen. Ook de Sint en de Paashaas worden niet vergeten. Op het sportieve vlak zijn we eveneens actief met wielervereniging De Rode Pedalen en onze eigen koers, die in 2019 plaatsvindt op 19 mei.” Rode Leeft heeft haar onderkomen in gerenoveerde containers aan Rode 25a. “We zijn gestart met één container maar door het succes hebben we moeten uitbreiden”, zegt Dirk. “Hier kan je donderdag en tijdens het weekend altijd terecht voor een babbel, een pintje of om een kaartje te leggen.” Alle info vind je op www.rodeleeft.be.