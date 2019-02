Trajectcontrole op steenweg N29 operationeel vanaf 15 maart Kristien Bollen

28 februari 2019

13u23 0

Op initiatief van de Dorpspartijmeerderheid krijgt de Tiensesteenweg (N29) trajectcontrole op meerdere locaties in Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen. Het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer is van start gegaan met de installatie van de trajectcontrole, die operationeel zal zijn tegen 15 maart 2019. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Deze trajectcontrole komt op drie zones van de N29 in Glabbeek. Met deze trajectcontrole zullen we de snelheid op de N29 in de kernen van Bunsbeek en Glabbeek fors doen dalen. Zo wordt oversteken naar de school in Bunsbeek op de steenweg heel wat veiliger, net zoals de oversteekzone met Zuurbemde richting school Glabbeek en aan de voetbal in Glabbeek. En tot slot pakken we ook het gevaarlijk kruispunt in Kapellen met de Dorpsstraat aan.” Naast al enkele vaste flitscamera’s die er al staan op de Tiensesteenweg is het dus binnenkort helemaal gedaan voor de snelheidsduivels onder ons. Op deze 3 zones komt de trajectcontrole op de steenweg in Glabbeek: Zone 1: tussen de kruispunten van de steenweg met de Houtemsesteenweg en de Baekveldstraat (Bunsbeek). Zone 2: tussen de kruispunten van de steenweg met de Craenenbroekstraat en de Kasseiweg (Glabbeek). Zone 3: tussen het kruispunt van de Dorpsstraat (Kapellen) en Bekkevoort