Tractor komt in voortuin terecht Kristien Bollen

18 januari 2019

18u02 0

Op de Dries in Glabbeek kwam door het spekgladde wegdek afgelopen nacht rond 2.25 uur een tractor met oplegger in een voortuin terecht. De 60-jarige S.J. uit Landen had door de ijzel geen controle meer over zijn tractor. Het gevaarte knalde eerst nog tegen een elektriciteitspaal die afbrak om dus tot stilstand te komen in de voortuin. De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd. De nutsmaatschappij Infrax kwam ter plaatse om de schade aan het elektriciteitsnet te herstellen, de strooidiensten werden op de hoogte gebracht van de gevaarlijke situatie.