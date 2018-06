Toxicoloog Jan Tytgat: "Je kan er twee dagen later nog aan sterven" 05 juni 2018

02u51 0 Glabbeek Chloor en zuur mag je nooit mengen. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken: in grote zwembaden, een privébad in de tuin of in de toiletpot. "Meestal gaat de irritantie vanzelf over. Maar let op: je kan er twee dagen na heftige blootstelling nog aan sterven", zegt toxicoloog Jan Tytgat.

Met chloor doodt je bacteriën in een zwembad. Zwavelzuur brengt de pH-waarde omlaag. Je hebt het allebei nodig voor het onderhoud van zwemwater, maar rechtstreeks mengen mag nooit. Want dan ontstaat er chloorgas. "Een giftig gas, dat niet snel vervliegt. Het blijft op onze hoogte in de atmosfeer hangen en veroorzaakt irritaties aan de huid, ogen, longen en luchtwegen", legt Jan Tytgat uit.





Toch gebeuren er jaarlijks ongelukken door de vermenging van chloor en een zuur. "Niet alleen in zwembaden, hoor. Mensen die thuis hun toilet grondig willen schoonmaken gooien soms na een scheut javel (hypochloriet, red.), nog een zuur product tegen kalkaanslag in de pot. Zo ontstaat er ook chloorgas. Als je lang in de toiletruimte zou blijven zitten, is dat evenzeer schadelijk."





Meestal gaat de irritatie vanzelf over. "Bij ernstige blootstelling moet je een paar dagen waakzaam zijn. Je kan tot twee dagen later plots vocht in de longen krijgen. Het chloorgas beschadigt de longblaasjes, waardoor die vocht beginnen op te nemen. Als je daar niet mee naar het ziekenhuis gaat, verdrink je op het droge", zegt Tytgat. "Merk je dus na een dag of twee dat je blauw ziet, kortademig bent of sneller buiten adem bent, ga dan metéén terug naar de dokter. De kans is groot dat je longoedeem hebt." (SRB)