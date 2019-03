Toneelverenigingen krijgen nieuwe opslagruimte voor toneelkleding vdt

12 maart 2019

Het gemeentebestuur van Glabbeek heeft op de bovenverdieping van de nieuwe bijbouw naast GC De Roos een ruime opslagplaats laten maken. De drie toneelverenigingen krijgen deze binnenkort ter beschikking voor de bewaring van hun toneelkleding.

“Deze nieuwe ruimte was nodig omdat onder andere het huidige opslagvertrek van toneelkring BOK Bunsbeek in het oud gemeentehuis van Bunsbeek binnenkort verdwijnt door de verkoop van het gebouw. Maar ook de toneelvereniging van Attenrode-Wever en De Muiletrekkers in Kapellen waren al lang vragende partij voor een opslagruimte.”