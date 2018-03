Toneelkring Attenrode Wever staat op de planken met 'Kat in de Kelder' 09 maart 2018

De toneelkring Attenrode Wever brengt vanavond en morgen om 20 uur en op 11 maart om 14.30 uur 'Kat in de kelder', een stuk van Pol Anrys in een regie van Walter Van Loock. Het is al de derde voorstelling van dit gezelschap. Wie er graag wil bij zijn in GC De Roos, kan kaarten bestellen via mail naar t.a.w@telenet.be of op het nummer 0499/21.78.83. Inkom bedraagt 9 euro.





