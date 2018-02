Toneelkring Attenrode Wever speelt 'Kat in de kelder' 22 februari 2018

Toneelkring Attenrode Wever brengt volgende maand 'Kat in de kelder' op de planken. Dat is een toneelstuk van Pol Anrys, in een regie van Walter Van Loock. Er zijn voorstellingen op 2, 3, 7, 9 en 10 maart, om 20 uur. Op 11 maart is dat om 14.30 uur. Plaats van afspraak is GC De Roos. Kaarten bestellen kan via t.a.w@telenet.be of 0499/21.78.83. Inkom bedraagt 9 euro.





(VDT)