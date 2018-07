Toekomst parochiecentrum onzeker DRINGEND VRIJWILLIGERS GEZOCHT OF VERENIGINGEN VERLIEZEN THUISBASIS VANESSA DEKEYZER

20 juli 2018

02u30 0 Glabbeek De toekomst van het parochiecentrum Kapellen is bedreigd. Dat zegt bestuurslid Eddy Claes. Het centrum moet omgebouwd worden tot een vzw, maar daarvoor moeten er voldoende vrijwilligers zijn. "Als we die niet vinden, dreigen enkele verenigingen hun thuisbasis te verliezen."

In de jaren 70 werd, onder impuls van toenmalig pastoor Berben, het parochiecentrum van Kapellen in de Dorpsstraat opgericht. Dankzij vele helpende handen werd het in de loop der jaren de thuisbasis van verschillende verenigingen, zoals Samana (het vroegere ziekenzorg) en toneelvereniging De Muiletrekkers. Ook basisschool De Kleine Wereld maakt gebruik van de zaal onder meer voor het grootouderfeest, haar restaurantdag en de kerstmarkt, net als de kerkraad en de parochieploeg voor de bestuursvergaderingen. In 2007 werd het gemoderniseerd, opnieuw dankzij belangeloze inzet van velen.





Vandaag staat het parochiecentrum voor een nieuwe uitdaging. "Omwille van administratieve en fiscale redenen moet het centrum een eigen leven gaan leiden onder de vorm van een vzw", zegt Eddy Claes. "Een vzw oprichten is één zaak, een vzw draaiende houden een andere. Het bestuur moet dus op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers, die in het centrum een aantal taken op zich nemen. Het gaat daarbij onder meer over het aanvullen van de frigo, het verbruik opnemen, mee toezicht houden op de goede werking van de zaal en kleinere herstellingen en onderhoudswerken uitvoeren."





Investeren

Hoe meer vrijwilligers, hoe meer vreugde. "Maar als we er al een vier-of vijftal mogen verwelkomen, kunnen we al van een succes spreken. Voor de oprichting van een eigen vzw is het belangrijk dat we ons kunnen verzekeren van continuïteit op lange termijn. Om ons centrum competitief te houden ten overstaan van andere centra in de omgeving, moeten dringend een aantal aanpassingswerken uitgevoerd worden aan het centrum. Het zou zinloos zijn om nu duizenden euro's te investeren als we moeten vaststellen dat we het centrum niet kunnen verder exploiteren bij gebrek aan medewerkers", aldus Eddy.





Als die vrijwilligers niet gevonden worden, dreigt een drama voor het sociale weefsel in Kapellen. "Dan kan het centrum onmogelijk blijven voortbestaan", zegt Eddy. "Maar we gaan ervan uit dat we de nodige hulp zullen vinden." Wie wil helpen, kan Eddy bereiken op 0498/93.39.07 of eddy.claes_vanhellemont@telenet.be.





De gemeente wil alvast hulp bieden. "Het is het eerste wat ik hiervan hoor", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "We zijn bereid om mee oplossingen te zoeken omdat we in elke deelgemeente net de ontmoetingsplaatsen voor inwoners en verenigingen willen versterken en dus zeker niet willen zien verdwijnen."