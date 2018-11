Terras van de sporthal wordt uitgebreid vdt

16 november 2018

15u37 0

Glabbeek gaat op korte termijn investeren in de vernieuwing van de buitenomgeving van de gemeentelijke sporthal in Glabbeek. “Er komt niet alleen een nieuwe overdekte fietsparking met oplaadpunt voor elektrische fietsen, maar ook het terras zal uitgebreid worden zodat ouders beter hun spelende kinderen in de gaten kunnen houden in de speeltuin”, zeggen bevoegde Dorpspartij schepenen Hans Hendrickx en Hilde Holsbeeks. “Er komen terrasoverkappingen, de petanquebaan wordt vernieuwd, er komen nieuwe groenaanplantingen en ook de sporthal wordt heel wat toegankelijker gemaakt met automatische schuifdeuren.” Er zal nu een ontwerper aangesteld worden om een plan hier rond op te maken. De uitvoering van de werken wordt voorzien in maart volgend jaar, zodat alles klaar is tegen de zomer.