Tentoonstelling laat gruwel WOI herleven 28 mei 2018

Glabbeek De gemeente gaat op een wel heel speciale manier het einde van WOI herdenken. Via een interactieve tentoonstelling zullen enkele dorpsbewoners uit die periode weer tot leven gewekt worden. Zo kunnen bezoekers zich inleven in het dagelijks leven en gruwel tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Op tentoonstellingsborden en via grote schermen zal elke bezoeker tal van oorlogsverhalen kunnen ontdekken. "Centraal staan de Tiense Rode Kruisverpleger Leonard Reynaerts, korporaal Artheme De Coster uit Zuurbemde en de toenmalige dorpspastoor van Bunsbeek", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor erfgoed. "Acteurs van lokale toneelverenigingen kruipen in de huid van die personen. Zij speelden tijdens de oorlog een belangrijke rol in ons dorp. Hun verhaal wordt via monologen gebracht, zodat de bezoekers van de tentoonstelling het verhaal van de hoofdrolspelers zelf te horen en te zien krijgen."





Leonard Reynaerts brengt onder meer het verhaal van het massagraf aan de Lindeboom in Bunsbeek. "Voor de nabestaanden was Reynaerts en zijn hele Rode Kruisteam tijdens de oorlog van onschatbare waarde", zegt Ronny Laermans, voorzitter van de cultuur -en erfgoedraad. "Dankzij hun werk is van vele militairen tenminste bekend waar ze stierven en op welke plaats ze begraven liggen."





De tentoonstelling vindt plaats op 24, 25 en 26 augustus.





(KBG)