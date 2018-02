Subsidies voor herdenkingsborden WO I 17 februari 2018

02u26 0 Glabbeek In het kader van de 100-jarige herdenking van het einde van WO I diende het gemeentebestuur een subsidiedossier in bij de dienst erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant. Die aanvraag werd zopas goedgekeurd, waardoor er 4.400 euro naar Glabbeek komt voor onder meer de plaatsing van nieuwe herdenkingsborden op enkele historische locaties.

"In die borden gaan we samen met de Heemkundige Kring Glabbeek en de gemeentelijke cultuur-en erfgoedraad historische foto's verwerken", kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan. "Aan het gemeentehuis komt er al zeker een herdenkingsbord ter nagedachtenis van alle burgers en soldaten die omkwamen of van dichtbij de gruwel van WO I hebben meegemaakt. En tegen eind september organiseert de gemeente ook een theaterproductie over het einde van WO I waarbij alle scholen betrokken worden." (VDT)