Subsidies voor aanleg inclusiespeeltuin 20 januari 2018

02u27 1

Het gemeentebestuur haalt 47.000 euro Europese subsidies naar Glabbeek voor de aanleg van een nieuwe inclusiespeeltuin aan de gemeentelijke sporthal. "Dat is enorm positief nieuws voor de gemeentefinanciën, omdat we hiermee maar liefst de helft van de totaalkost van 85.000 euro kunnen financieren", zegt schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "De huidige speeltuin ligt er al jaren in slechte staat bij en maakt nu plaats voor een inclusiespeeltuin van om en bij de 800 vierkante meter, waarbij niet alleen de speeltuigen geschikt zullen zijn voor kinderen zonder en met een beperking, maar ook de ondergrond aangelegd wordt in kunstgras dat geschikt is voor rolstoelgebruikers. Hier kunnen voortaan ook de buitenactiviteiten van de G-zomersportkampen plaatsvinden." (VDT)