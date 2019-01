Studenten vinden hun weg naar alternatieve blokruimtes VDT-VDWT

08 januari 2019

16u56 0 Glabbeek Heel wat studenten kiezen ervoor om op een andere locatie dan hun eigen thuis te gaan studeren, vooral om meer de concentratie te kunnen bewaren. Ook in het Hageland zien we dit fenomeen meer toenemen. Zo richt de gemeente Glabbeek een studeerruimte in het gemeentehuis in en ook Aarschot stelt haar bib ter beschikking van de studenten.

“Het is op vraag van enkele studenten dat we het initiatief genomen hebben om tijdens de blokperiode een publieke studeerruimte in te richten voor Glabbeekse studenten die les volgen aan een universiteit of hogeschool. Niet alle jongeren hebben de kans om een geschikte ruimte te vinden om te studeren”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Of sommige jongeren leren liever in een gemeenschappelijke ruimte, maar moeten daarom de blokperiode doorbrengen in de stad waar ze studeren. Daarom biedt de gemeente een publieke studeerruimte aan in de schepenzaal van het gemeentehuis met gratis wifi, koffie en water.”

Jongeren kunnen er terecht tot 1 februari, telkens tussen 8 en 20 uur. “Elke dag maken tussen de 15 en 20 studenten gebruik van de publieke studeerruimte op het gemeentehuis. Ook de volgende blokperiodes blijven we dit initiatief herhalen”, aldus de burgemeester.

In de leeszaal van de bibliotheek van Aarschot kan je een spelt horen vallen. Sinds enkele jaren is het de stille plek waar studenten uit de hele regio rustig komen studeren. Imke Van Daele (18) uit Begijnendijk en Aylien Everaert (18) uit Rotselaar studeren allebei verpleegkunde in Leuven. “Drie dagen per week komen we hierheen, telkens voor ongeveer vijf uur, afhankelijk van de openingsuren van de bibliotheek. De bibs van onze eigen gemeenten zijn te klein om er met je boeken te gaan zitten.”

“In Leuven is gewoon nergens plaats meer tijdens de blokperiode. Hier is het veel gezelliger”, zeggen de dames. “We hebben koekjes en fruitsap bij. Tussen het blokken door houden we elkaar aan de praat, maar dan wel op fluistertoon. Als pauze gaan we een luchtje scheppen of wandelen we even de stad in. De andere studenten laten we overigens met rust. Iedereen komt hier echt om te studeren. De stilte blijft gerespecteerd.”