Strandfuif rekent op 10.000 bezoekers 03 augustus 2018

02u42 0 Glabbeek Vandaag pakt jeugdhuis de Bunker uit met BunkTek, een technofestival waar 3.000 mensen verwacht worden. Zaterdag is er de eigenlijke Strandfuif. Voorzitter Joke Jacquemijn: "Dan verwachten we 7.000 bezoekers. Goed weer zal zeker geen probleem zijn."

"We zijn vorig weekend gestart met de opbouw. Het is de derde maal dat we de festivalsite hier opbouwen. De opstelling is dezelfde als vorig jaar, maar de inkleding is anders. We hebben de grote tent van de Strandfuif, een lounge met zetels, de grote tent van de cocktailbar, een kleine tent naast de foodtrucks en een groot binnenplein. BunkTek speelt zich volledig af op het binnenplein. Professionele DJ's brengen er echte techno, geen commercieel gedoe zoals op Tomorrowland", vertelt Joke Jacquemijn.





Tonnen zand

BunkTek trekt specifieke liefhebbers van dat genre aan, terwijl zaterdagavond de Strandfuif het terrein is voor jong en oud uit de hele regio. Ondertussen werden er tonnen zand aangvoerd om de Strandfuif in te kleden. "We hebben hier elke dag met een 50-tal vrijwilligers aan gewerkt, maar tijdens de festivaldagen rekenen we op 100 tot 150 medewerkers. Dat zijn allemaal leden en vrijwilligers van de Bunker. Er zijn voldoende schaduwplekken voor verkoeling en het grootste deel speelt zich toch 's avonds en 's nachts af. Wie het te warm heeft zal ook voldoende drank vinden", lacht Joke. Er is een grote parking voorzien aan het voormalige militaire domein, en als die vol is, is er ook nog parking aan de overzijde van de Steenbergestraat. BunkTek begint vandaag vanaf 16 uur, de Strandfuif zaterdag 4 augustus vanaf 20 uur. (HCH)