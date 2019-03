Stormschade aan werf nieuwe evenementenhal Hangaar 44 vdt

05 maart 2019

Tijdens de storm van gisteren liep ook de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 heel wat schade op. Enkele pas gemetste puntgevels werden door de felle rukwinden omgestoten. De verzekering kwam ter plaatse. “Uiteraard is de werf en de aannemer verzekerd voor stormschade zodat na de opruim de heropbouw de komende dagen van start zal gaan”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Dit spijtig voorval zorgt er natuurlijk voor dat de werf enkele weken vertraging oploopt, maar door voldoende marge in de bouwplanning komt de opening in september niet in het gedrang.”