02 januari 2019

Op zondag 6 januari gaan de vormelingen van de Glabbeekse parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde tussen 10.30 tot 12.30 uur sterzingen voor het goede doel. Die centjes gaan naar Sant’Egidio, een organisatie die bij Kerstmis overal ter wereld een feesttafel voor minderbedeelden op tafel tovert. In ons land vinden dergelijke kerstmalen voor daklozen plaats in Antwerpen, Brussel, Genk, Leuven, Louvain-la-Neuve, Merksplas en Luik. Elke gast ontvangt daarbij ook een geschenk. Naast de Kerstmaaltijden is er Kamiano, het restaurant voor thuislozen, dat wekelijks een duizendtal maaltijden verzorgt. Om 9.30 uur wonen de meisjes, jongens en hun gezin de eucharistieviering bij in de kerk van Kapellen en daarna worden groepjes gezonden naar de verschillende dorpen in Glabbeek. ‘s Middags krijgen de kinderen lekkere pannenkoeken en chocolademelk voorgeschoteld