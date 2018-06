Steenweg krijgt nog dit jaar trajectcontrole 07 juni 2018

02u52 0 Glabbeek Op de Tiensesteenweg (N29) wordt voor het einde van het jaar trajectcontrole ingevoerd. Het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, de politiezone Hageland en het gemeentebestuur bepaalden gisteren de exacte locaties.

"In Glabbeek hebben we vooral gekozen voor controle in de zone 50 in de kern van Bunsbeek en de zone 50 in de kern van Glabbeek", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "De eerste meetpunten bevinden zich in de zone 70 die start op de grens tussen Tienen en Bunsbeek tot net voor het kruispunt met de Houtemsesteenweg-Sint-Quirinusstraat en in de zone 50 die start aan het kruispunt Houtemsesteenweg-Sint-Quirinusstraat tot net voor het kruispunt Baakstraat-Baekveldstraat. Hierdoor wordt de steenweg die hier door de kern van Bunsbeek loopt, heel wat veiliger."





Nog een meetpunt komt in de zone 50 die start aan het kruispunt met de Craenenbroekstraat tot aan het kruispunt met de Kasseiweg. De zone 50 wordt hiervoor uitgebreid tot aan de Craenenbroekstraat en tot voorbij de Kasseiweg. Hierdoor wordt de steenweg die hier door de kern van Glabbeek loopt en aan het voetbalplein van Glabbeek heel wat veiliger. In de zone 70 die start aan het kruispunt met de Dorpsstraat in Kapellen en die loopt tot Waanrode, komt de laatste zone met trajectcontrole op grondgebied van de gemeente Glabbeek. Daarnaast komt er nog trajectcontrole op enkele zones van de N29 die door Kortenaken en Bekkevoort lopen. (VDT)