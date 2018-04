Steenbergestraat aangepakt 04 april 2018

Recent werd het betonnen wegdek van de Steenbergestraat tussen Glabbeek en Wever volledig afgeschraapt om na de eerdere herstellingen van meerdere betonvakken de weg weer mooi effen te maken. Dit gebeurde volgens een nieuwe techniek die ook al eerder geslaagd werd toegepast in de Groenstraat in Kapellen.





"Na het vervangen van de slechte betonvakken en het afschrapen worden binnenkort ook alle voegvullingen nog vernieuwd, waardoor deze straat weer voor jaren in perfecte staat is", zegt schepen van Openbare Werken Vanwinkelen (Dorpspartij). (VDT)