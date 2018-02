Start2Bootcamp 21 februari 2018

02u36 0

De sportdiensten van Glabbeek en Kortenaken slagen de handen in elkaar en organiseren samen met Fitter&Fitter vanaf 16 april de initiatiereeks Start2Bootcamp. Een bootcamp@Fitter&Fitter is de meest complete outdoor training waarin wordt gewerkt op kracht, snelheid, uithouding en behendigheid. Verder wordt er tijdens deze training ook zwaar ingezet op blessurepreventie, dit alles onder begeleiding van een professionele coach. Kostprijs voor tien lessen bedraagt 60 euro. Inschrijven kan via mail naar sportdienst@kortenaken.be of naar sport@glabbeek.be. De lessen vinden telkens plaats op maandag van 20 tot 21 uur op het grasterrein aan sporthal de Vruen en aan de sporthal in Glabbeek. (VDT)