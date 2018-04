Start2Bootcamp telt 44 deelnemers 24 april 2018

De sportdiensten van Glabbeek en Kortenaken lanceerden samen met Start2Bootcamp een nieuw sportief initiatief.

"Vanuit onze sportdienst zetten we hoog in op het promoten en mogelijk maken van sportbeleving in open lucht, waarbij niet veel nodig is om te bewegen. Na het vernieuwen van ons fit-o-meterbos en de twee loopomlopen die we samen met Sport Vlaanderen realiseerden, zetten we vandaag bewust in op het aanbieden van nieuwe sporten", zegt schepen van Sport, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).





"Voor de work-outs van Start2Bootcamp werken we samen met een voormalige sportcoach uit het leger. Want een bootcamp komt uit de militaire opleidingscultuur, waarbij we teruggaan naar de natuur. De algemene conditie wordt grondig aangepakt en men combineert kracht met uithouding, behendigheid en dynamisme."





De work-out ging deze week van start met maar liefst 44 deelnemers, gedurende tien weken op twee buitenlocaties in Glabbeek en Kortenaken. "Na de eerste sessie zagen we alleen maar lachende, tevreden, maar vermoeide gezichten", besluit Hilde. (VDT)