Sporthal heeft nieuwe vloer 10 juli 2018

De voorbije weken werd de sportvloer van de gemeentelijke sporthal in Glabbeek volledig gerenoveerd door het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek. Na bijna 25 jaar was deze renovatie noodzakelijk. "Dankzij deze investering zorgen we dat onze sporthal weer perfect in orde is de komende jaren", zegt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). "De renovatie van de toplaag van de sportvloer bedroeg maar liefst 55.000 euro. Maar als we dit nu niet gedaan hadden, moesten we binnen enkele jaren de volledige vloer vervangen, wat het drievoudige zou gekost hebben." (VDT)