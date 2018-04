Sport en spel op maat van jongeren met beperking 07 april 2018

02u24 1 Glabbeek Jongeren met een mentale beperking konden afgelopen week naar hartenlust sporten en spelen tijdens de Special Days in sporthal Ter Linde.

Het is voor jongeren en kinderen met een mentale beperking niet altijd vanzelfsprekend om met anderen te sporten en te spelen. Maar daar pasten ILV Sportregio Getevallei en Sport Vlaanderen een mouw aan met de Special Days. In sporthal Ter Linde konden de tien deelnemers vier dagen lang genieten van allerlei sporten en andere activiteiten, zoals omnisport, wandelen met ezels, zwemmen, en een circusworkshop. "We hopen dat dit kamp nog meer bekendheid zal krijgen", zegt Wouter Heeren van de dienst Sport en Jeugd. "Het gemeentebestuur wil immers dat iedereen de kans krijgt om te sporten en te spelen. In dat kader wordt binnenkort ook de inclusiespeeltuin gerealiseerd aan de sporthal." (VDT)