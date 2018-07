Speculaties over voorakkoord tussen Dorpspartij en sp.a 19 juli 2018

02u41 1 Glabbeek Is er al sprake van een voorakkoord tussen de Dorpspartij en sp.a, de huidige meerderheidspartijen, in Glabbeek? Daar wordt druk over gespeculeerd.

"Als sp.a kijken we positief naar de huidige coalitie en het beleid dat we samen met de Dorpspartij realiseren. Als de kiezer onze uittredende coalitie beloont, lijkt het mij evident dat we verder werken zoals we bezig zijn, want het werk is verre van af", reageert huidig schepen Johnny Reweghs. "Ook al was sp.a met maar twee zetels de kleinere coalitiepartner, het beleid Dorpspartij-sp.a was steeds een beleid van gelijken. We hebben als sp.a ook echt kunnen wegen op het beleid, iets wat vroeger als kleinere coalitiepartner van CD&V nooit mogelijk was."





Volgens burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) moet er in Glabbeek een meer belangrijke vraag worden gesteld, namelijk welke partijen er op komen.





Protestbeweging

"Samen wisselt elke 6 jaar van kartelpartner en was al een groene partij, dus met hen is er niets nieuws onder de zon. Samen is ook geen partij waarmee je kan besturen, maar is eerder een protestbeweging-zonder-inhoud dat bestaat uit een drietal gezinnen. N-VA en Open Vld bestaan vandaag amper nog elk uit vier mensen, ook dat wordt moeilijk om inhoudelijk een beleid mee uit te werken. En zelfs CD&V, een partij die hier zeventig jaar het beleid voerde, is naar verluidt nog steeds op zoek naar kandidaten. Sp.a gaat dus resoluut voor een verderzetting van het huidig beleid als de kiezer dat wil. Elke andere formule zal het huidig beleid zelfs volledig verlammen." (VDT)