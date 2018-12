Spar Glabbeek verdeelt ruim 3.000 euro onder lokale verenigingen vdt

06 december 2018

Spar Glabbeek reikte ruim 3.000 euro uit aan lokale verenigingen. Die centen werden ingezameld tijdens de maand november. “Bij aankoop van 20 euro kregen de klanten in onze winkel een jeton, ter waarde van 0,20 euro, die ze in één van de 20 urnes konden steken aan de kassa’s”, vertellen zaakvoerders Laura Troonen en Tom Wens. “Op de urnes stond de naam van de vereniging gemeld, die zich voor de actie had ingeschreven. Zo wisten de mensen welke vereniging ze steunden.” De Bunker Jeugd belandde op de eerste plaats en kreeg 448 euro gesponsord, gevolgd door Glabbeekse Hondenschool (309 ,20 euro), KLJ Hoeleden (251,40 euro), Natuurpunt Velpe-Mene (220 euro), Senioren Attenrode-Wever (189 euro), Samana Glabbeek & Kapellen (154,40 euro), Toekers Glabbeek (148,60 euro), K.V.C. Houtem-Oplinter (131 euro), Landelijke Gilde Hoeleden-Stok (130,20 euro), K.V.Z. seniors en jeugd (125,40 euro), KSA Glabbeek (120 euro), KLJ Waanrode (119,80 euro), vzw Sint-Jorishoeve Bunsbeek (119,40 euro), Toekomst Bunsbeek (118,80 euro), KLJ Kersbeek (114 euro), Cycling Team Glabbeek (103,20 euro), Gezinsbond Glabbeek (75,20 euro), Heemkundige Kring Glabbeek (59,80 euro), Wielerclub De Vrije Sportman Stok (53,40 euro) en KVLV Kersbeek-Miskom (50,80 euro). De verenigingen werden uitgenodigd voor de uitreiking met receptie. De winnaar van de actie kreeg daar twaalf flessen Cava als extra beloning overhandigd.