Spar Glabbeek steunt Rode Neuzen Dag vdt

28 november 2018

Arne Meyvisch, Celia Bamps en Ruben Wens, laatstejaars marketingstudenten van UCLL in Leuven, stonden afgelopen zaterdag paraat in Spar Glabbeek om rode neuzen te verkopen naar aanleiding van de Rode Neuzen Actie van VTM, Q-Music en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. Arne, Celia en Ruben konden maar liefst 120 stuks van de hand doen. Spar Glabbeek deed ook haar duit in het zakje. Wie een rode neus kocht, kon zich meteen met de neus laten fotograferen. Wie vervolgens die foto op Facebook postte en Spar Glabbeek tagde, zorgde ervoor dat Spar Glabbeek 3,5 euro per geposte foto bovenop de opbrengst gaf.