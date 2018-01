Sp.a Plus zet drie jong socialisten op de lijst 02u26 0

Jovi Desiron, de voorzitter van de Glabbeekse jongsocialisten, zal samen met Macy Humblet en Lisa Lowies opkomen op de lijst van sp.a Plus. De jongeren willen zich inzetten voor een veilige en groene omgeving. "We willen ons ook inzetten voor de strijd tegen ongelijkheid in de samenleving en ijveren voor een basisinkomen voor jongeren die de beroepsbekwame leeftijd bereiken", klinkt het alvast strijdvaardig. (VDT)