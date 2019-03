Sociaal huisvestingsproject Baekveld krijgt vorm vdt

20 maart 2019

11u07 0

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) keurde enkele weken geleden het subsidiedossier goed voor de bouw van dertig sociale huurwoningen in de nieuwe verkaveling Baekveld in Bunsbeek. Het project kan dan ook binnenkort effectief gerealiseerd worden.

“In opdracht van de gemeente Glabbeek is de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL van start gegaan met het uitvoeringsdossier”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Er is ook een eerste sfeerbeeld vrijgegeven. Na de aanleg van de wegen in 2020 kan de bouw van de sociale woningen van start gaan en zullen de eerste bewoners er in 2021 hun intrek kunnen nemen. De nieuwe straat doorheen deze verkaveling krijgt de naam Te Griest.”

De dertig nieuwe sociale huurwoningen in het Baekveld in Bunsbeek zullen bestaan uit zeven woningen met drie slaapkamers, zeventien woningen met twee slaapkamers en zes appartementen met één slaapkamer. “De gemeente Glabbeek legde de voorbije drie jaar een wachtlijst aan voor geïnteresseerden”, zegt schepen van Wonen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Zo willen wij onze eigen inwoners maximaal voorrang geven op deze nieuwe sociale woningen op het Baekveld, maar ook op de Melkroos, waar eveneens tweeëntwintig sociale woningen gerealiseerd worden.”

Geïnteresseerde inwoners voor een sociale huurwoning kunnen zich nog steeds op de wachtlijst laten plaatsen en kunnen hiervoor contact opnemen met schepen Hilde Holsbeeks via hilde.holsbeeks@glabbeek.be of 0476/34.54.82.