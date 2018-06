Snelheidsremmers en enkel nog plaatselijk verkeer voor Keibergstraat 21 juni 2018

De Keibergstraat in Glabbeek wordt binnenkort enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Sinds enkele jaren wordt deze straat meer en meer als snelle sluipweg gebruikt. "Het werd niet alleen heel wat drukker in de straat, maar ook de verkeersonveiligheid steeg er enorm", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Omdat we weten dat verkeersborden zoals plaatselijk verkeer vaak genegeerd worden, plaatsen we ter hoogte van het fit-o-meterbos ook nog snelheidsremmers. Met deze snelheidsremmers zullen we niet alleen de snelheid doen dalen, maar ontraden we ook het gebruik van deze weg als sluipweg." Uiterlijk half augustus worden de verkeerskussens en aangepaste verkeersborden geplaatst. (VDT)