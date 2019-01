Skaters ontwerpen hun eigen oefenpark vdt

09 januari 2019

14u57 1 Glabbeek Op de komende gemeenteraad van 17 januari staat de aanbesteding voor de aanleg van het nieuw skatepark naast de evenementenhal Hangaar 44 geagendeerd. “ Het skatepark wordt volledig in beton aangelegd, waardoor het enorm duurzaam in gebruik is en de geluidshinder tot een minimum herleid kan worden.”

Nadat het gemeentebestuur eerder al op initiatief van schepen van Jeugd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) besliste om een nieuw skatepark te realiseren op het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat in Glabbeek, werd er de voorbije weken en maanden inspraak gegeven aan de jeugd in Glabbeek die al lang vragende partij was voor een nieuw skatepark.

“Het nieuw skatepark komt net naast de speeltuin aan de evenementenhal Hangaar 44", aldus schepen Holsbeeks. “Naast het skatepark met een oppervlakte van 22,83 meter op 11,72 meter komt er nog een overdekte fietsparking en een overdekte zone met zitbanken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. De totale kostprijs van het skatepark is geraamd op 60.000 euro.”

De voorbije periode ging het gemeentebestuur kijken naar skateparken in andere gemeenten. “Maar wij gaven de jonge skaters uit onze gemeente via enkele overlegmomenten ook maximaal inspraak in het tot stand komen van dit nieuw skatepark”, benadrukt schepen Holsbeeks. “Op basis van hun suggesties en concrete voorstellen werd het ontwerpplan en uitvoeringsdossier opgemaakt. Door te kiezen voor een open skatepark aan de voorzijde van de straat is er sociale controle. Na de ingebruikname van het nieuwe skatepark zullen er meerdere participatiemomenten zijn met de skaters en zal er een peter aangesteld worden onder de skaters die dichtbij alle gebruikers staat.”