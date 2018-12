Simon Vandermeulen nieuwe voorzitter OCMW- en gemeenteraad vdt

27 december 2018

14u01 0

Bij de installatie van de nieuwe OCMW- en gemeenteraad op 2 januari wordt de 28-jarige Simon Vandermeulen (Dorpspartij) als nieuwe voorzitter aangeduid. Simon deed de voorbije zes jaar al heel wat ervaring op als jongste gemeenteraadslid en als voorzitter van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid. “Daardoor was hij voor de Dorpspartijmeerderheid de geknipte jongere om de nieuwe OCMW- en gemeenteraad te gaan voorzitten”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Door zijn jarenlange inzet voor meer verkeersveiligheid wordt hij ook voorzitter van de gemeenteraadscommissie mobiliteit, opnieuw de partijvertegenwoordiger in de gemeentelijke verkeersraad en een van de nieuwe politieraadsleden in de politieraad van de zone Hageland.”