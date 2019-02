Simon Vandermeulen en Katrien Ceuleers aangesteld als nieuwe politieraadsleden voor Glabbeek vdt

28 februari 2019

08u39 0

Gisteren werd de nieuwe politieraad van de politiezone Hageland geïnstalleerd. Naast burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) die hierin als burgemeester en lid van het politiecollege van rechtswege zetelt, legden twee politieraadsleden vanuit Glabbeek de eed af. De nieuwe politieraadsleden van de gemeente Glabbeek zijn de voorzitter van de gemeenteraad Simon Vandermeulen (Dorpspartij) en fractieleider in de gemeenteraad Katrien Ceuleers (Dorpspartij). Simon kan als nieuw politieraadslid nog meer zijn stempel drukken op meer verkeersveiligheid. En Katrien zal als meerderheidsfractieleider waken over een goede besteding van de financiën in de politiezone.