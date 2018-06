Schooltje ontruimd voor chloorgas TECHNICUS MENGT VERKEERDE STOFFEN 74 KINDEREN GEËVACUEERD KRISTIEN BOLLEN

05 juni 2018

02u51 0 Glabbeek In de Dorpsstraat in Kapellen bij Glabbeek is gisterennamiddag een schooltje ontruimd nadat chloorgas was vrijgekomen. Een firma was in een woning vlak in de buurt aan de slag voor het onderhoud van het zwembad. De technicus mengde verkeerdelijk hypochloriet met zwavelzuur waardoor de schadelijke dampen chloorgas vrijkwamen.

De bewoners alarmeerden meteen de hulpdiensten. De technicus werd met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. De 74 kleuters en kinderen van het schooltje De Kleine Wereld werden meteen overgebracht naar een zaaltje in de buurt. De brandweer had de handen vol om het goedje op een veilige manier te ruimen. Buiten de technicus raakte niemand anders gewond en de kinderen merkten amper iets van het incident.





Bij de familie Luc Vanderstukken was een werknemer van de firma zwembaden Bollen bvba aan de slag voor een onderhoud. Ook de producten dienden bijgevuld en net daar ging het mis. De man goot zwavelzuur in een ton met hypochloriet in de technische ruimte van het zwembad. Deze mengeling zorgde voor CL2 of chloorgas. In hoge concentratie een uiterst giftig goedje. De bewoners zelf vroegen een ambulance voor de werkman, die ademhalingsproblemen kreeg. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, de ambulanciers alarmeerden de brandweer.





Nooit paniek geweest

Intussen brachten de bewoners buren en het nabijgelegen schooltje van amper twee huizen verderop op de hoogte. Nog voor alle hulpdiensten ter plaatse waren, werden alle 74 kleuters en kinderen van de lagere school rond 13.30 uur geëvacueerd naar het nabijgelegen feestzaaltje De Mispel. De school verwittigde de ouders via een intern communicatiesysteem. Op geen enkel moment brak er paniek uit bij de kinderen of ouders. Algemeen directeur Nelly Hias van de schoolengroep: "Ouders konden de kinderen hier komen ophalen wanneer ze wilden. De lessen konden toch niet meer doorgaan. Alles is zeer vlot verlopen en de kinderen waren zich van geen kwaad bewust." De kinderen waren zelfs blij dat de lessen plots stilgelegd werden. Vriendinnen Filien, Celine en Kandra uit het vierde leerjaar vonden het helemaal top: "Normaal hebben we vandaag een toets van spelling, maar die zal een dagje uitgesteld worden want we moesten al onze leerboeken achterlaten."





Gaspakkenteam

Terwijl de kinderen volop genoten van hun vrijheid, was de brandweer met de korpsen uit Tienen, Aarschot en Diest druk in de weer om het goedje te ruimen. Een speciaal Gaspakkenteam kwam ter plaatse. De brandweerlui haalden de ton met het chemisch goedje uit de technische ruimte van het zwembad. Die werd in een speciaal afgesloten vat gestoken en later op de dag opgehaald door een gespecialiseerde firma. De eigenaar van het zwembad, Luc Vanderstukken, volgde alles vanop afstand. "Gelukkig is de man niet al te zwaargewond. Het zwembad zou klaargemaakt worden voor de zomer. Ach, ongelukken kunnen nu eenmaal gebeuren. Alles is gelukkig goed afgelopen."





Technicus stelt het goed

Ook de technicus stelt het goed. Zaakvoerder Kim Bollen: "Uit de eerste onderzoeken lijken zijn longen ok. Wel moet hij tot vandaag in het ziekenhuis blijven ter observatie. Neen, we nemen hem niets kwalijk. De jongeman van 19 uit Landen was nog maar drie maanden aan de slag. Hopelijk kan hij snel weer beginnen, hij is zeer gedreven. Dit kan echt iedereen gebeuren."