Schlagerfestival met topaffiche in nieuwe evenementenhal Hangaar 44

03 april 2019

Op zaterdag 12 oktober vindt het eerste schlagerfestival plaats in de nieuwe evenementenhal Hangaar 44. De organisatie pakt alvast uit met een ijzersterke affiche met optredens van de Vlaamse zangers Christoff en Willy Somers. Level Six, Marjan Berger en DJ Ward vervolledigen de affiche. Vanaf 20 april kunnen de tickets online besteld worden via www.teleticketservice.com of telefonisch 070/345999. Er zijn 300 staanplaatsen (25 euro), 700 zitplaatsen (35 euro) en 500 VIP-plaatsen met diner (90 euro).