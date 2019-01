Schlagerfestival komt naar de nieuwe evenementenhal vdt

15 januari 2019

Op zaterdagavond 12 oktober vindt het eerste schlagerfestival plaats in de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 in Glabbeek. Voor dit uniek schlagerfestival werden intussen al enkele vedetten gestrikt, waaronder de Vlaamse zangers Christoff en Willy Sommers. Meer info volgt later.