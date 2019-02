Schilder en cultuurschepen Tom Struys lanceert nieuw kunstenaarsproject in kerk van Attenrode Kristien Bollen

03 februari 2019

Op initiatief van cultuurschepen Tom Struys (Dorpspartij) organiseert de gemeente Glabbeek in het Pinkerstweekend van zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni 2019 een regionale kunstexpositie “kunst in de kerk” in het unieke kader van de kerk in deelgemeente Attenrode. De nieuwe cultuurschepen is niet alleen professioneel schilder, maar in zijn vrije tijd ook zelf bedrijvig met schilderkunst. Dat bracht hem op het idee voor een nieuw kunstenaarsproject waarbij zowel bekendere als minder bekende lokale kunstenaars uit de regio de kans krijgen om hun werk te exposeren zodat iedereen eens kan kennis maken met hun talenten. Ook de locatie is niet toevallig gekozen, want door zijn tweelingbroer, die priester is, heeft hij een bijzondere band met de kerk.

Pim Smit

“Uiteraard zullen verschillende kunstenaars uit ons dorp exposeren, maar we bieden ook kunstenaars uit de ruime regio de kans om hun werken te presenteren aan het grote publiek”, zegt Schepen Tom Struys. “De bekende kunstenaar Pim Smit zegde reeds toe, maar ook minder bekende kunstenaars zijn welkom om te komen exposeren. Iedereen kan de kunstexpositie tijdens het Pinkerstweekend 4 dagen gratis bezoeken van 10 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. En op vrijdagavond 7 juni voorzien we na de officiële opening om 19 uur een avondnocturne tot 22 uur. Zowel professionele als amateurkunstenaars zijn welkom om hun kunstfotografie, teken- en schilderkunst, keramiek, beeldhouwkunst, … te komen tentoonstellen. Elke kunstenaar heeft bovendien de vrijheid om zijn of haar kunstwerken te koop aan te bieden of enkel te exposeren. Deze expositie is voor mijzelf als nieuwe cultuurschepen heel speciaal omdat ook ik voor de eerste keer er mijn eigen schilderwerken zal exposeren.”

Kunstenaars die willen exposeren kunnen contact opnemen met schepen Tom Struys via tom.struys@glabbeek.be of 0477/256015 of de cultuurdienst via cultuur@glabbeek.be