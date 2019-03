Schepen Hilde Holsbeeks geeft aftrap voor jeugdboekenweek vdt

20 maart 2019

08u17 0

Gisteren gaf schepen van Jeugd en Onderwijs Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) de aftrap van de jeugdboekenweek in de gemeentelijk bibliotheek van Glabbeek. De leerlingen van de drie scholen in Glabbeek bezoeken tijdens deze week niet alleen de bibliotheek, maar krijgen ook een lezing van jeugdschrijvers. Bibliothecaris Alain Goyens en schepen Hilde Holsbeeks werkten in het kader van een actie tegen pesten op school een programma uit voor de ruim 300 kinderen van de scholen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen. De jeugdboekenweek staat dit jaar in Glabbeek in het teken staat van ‘vriendschap’. Gisteren gaf schrijfster Marina Theunissen de lezing voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Op 29 maart is het schrijver Jan De Kinder die de lezing doet voor de leerlingen van het 1ste, de en 3de leerjaar. “We kozen bewust voor deze twee schrijvers om te komen vertellen en voorlezen, omdat deze beide jeugdboekenschrijvers over pesten en vriendschap zelf heel wat boeken hebben geschreven”, besluit schepen Holsbeeks.