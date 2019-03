Schade aan dak buitenschoolse kinderopvang vdt

07 maart 2019

15u27 0

Door stormschade geraakte donderdagmiddag het dak van het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang beschadigd. De zone werd afgezet door de technische dienst zodat er geen gevaar is. Eerder deze week zorgden rukwinden ook al voor schade aan de evenementenhal, die in volle opbouw is langs de Steenbergestraat. De aannemer startte intussen met meerdere ploegen met de opruimwerken zodat de heropbouw normaal snel van start kan gaan.