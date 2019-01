SamenGROEN wil klimaatjongere uit Glabbeek op eerste klimaatoverleg vdt

Op woensdag 16 januari werden de klimaatjongeren (Youth for Climate) ontvangen door minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en het kabinet van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld). De Vlaamse overheid is van plan het overleg met de klimaatjongeren open te trekken: per gemeente wil de Vlaamse overheid een jongere

bij het klimaatoverleg betrekken om zoveel mogelijk jongeren te laten participeren. Ook klimaatexperts zullen dan met hen in overleg gaan. Schauvliege plant dit eerste overleg al voor volgende maand. SamenGROEN wil dat de gemeente Glabbeek zich ook op dit vlak engageert en een Glabbeekse jongere afvaardigt om deel te nemen aan het klimaatoverleg. “Op deze manier laten we jongeren ook participeren in het klimaatbeleid van de gemeente”, klinkt het.