SamenGROEN vraagt meer communicatie over ondersteuning voor individuele opruimacties van zwerfvuil vdt

13 maart 2019

13u25 0

SamenGROEN Glabbeek dient deze week een agendapunt in op de gemeenteraad met als vraag de mogelijkheid om de individuele acties van vrijwilligers die zwerfvuil willen opruimen, nog beter te ondersteunen door actiever te communiceren.

“We erkennen dat er in Glabbeek al initiatieven worden genomen om zwerfvuil tegen te gaan. Zo is er de jaarlijkse lenteschoonmaak, worden scholen gesensibiliseerd om afval op te ruimen en is de gemeente aangesloten bij mooimakers.be, een initiatief van de Vlaamse overheid om gemeenten te ondersteunen bij het tegengaan van zwerfvuil”, zeggen gemeenteraadsleden Kris Lentacker en Hilde Vanbrabant. “Toch wil SamenGROEN nog een stap verder gaan door hierover ook actiever te communiceren zodat het ook duidelijk is dat vrijwilligers op ieder moment van het jaar zwerfafval kunnen opruimen en daarvoor de nodige ondersteuning krijgen. Zo weten geëngageerde burgers waar ze terecht kunnen met hun vragen, en met hun afval natuurlijk.”

“Glabbeek is al twee jaar aangesloten bij de actie Mooimakers.be van de Vlaamse overheid waardoor we jaarlijks gratis opruimmateriaal en financiële ondersteuning krijgen”, reageert schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “De gemeente stelt z ook aan de talrijke vrijwilligers afvalgrijpers, fluohesjes, handschoenen en gratis vuilniszakken ter beschikking. Dit jaar vindt onze jaarlijkse grote opruimactie plaats op zaterdag 30 maart. Aan alle vrijwilligers die hieraan deelnemen, bieden we gebak, koffie en soep aan als waardering voor hun inzet. We nodigen bij deze ook de mensen van SamenGROEN uit om de handen uit de mouwen te steken.”