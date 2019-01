SamenGROEN present in AGB en commissies vdt

25 januari 2019

08u31 0

Gedurende de volgende legislatuur zal Bart Segers zetelen in de raad van bestuur van het AGB in Glabbeek. Seghers, die eerder zijn gemeenteraadszetel afstond aan Hilde Vanbrabant, neemt daarmee zijn beloofde engagement als actieve partijmedewerker op. In de commissies ruimte en mobiliteit zullen respectievelijk Kris Lentacker en Hilde Vanbrabant zetelen. Lentacker, die ook professioneel ervaring heeft in deze sector, en Vanbrabant, die vertrekt vanuit een grote zorg rond verkeersveiligheid, hebben er alvast zin in. “We willen beiden constructieve voorstellen doen om van Glabbeek een nog mooiere en veiligere gemeente te maken.”