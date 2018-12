SamenGROEN kiest voor een vrouw en een man in de gemeenteraad vdt

05 december 2018

SamenGROEN kiest voor een vrouw en een man in de gemeenteraad van Glabbeek. Bart Seghers uit Glabbeek, die bij de gemeenteraadsverkiezingen samen met Kris Lentacker twee zetels binnenhaalde voor SamenGROEN, staat hiervoor zijn plaats af aan Hilde Vanbrabant, de eerste opvolger. “Voor de plaatsen op onze kieslijst kozen we bewust voor de afwisseling man-vrouw doorheen de lijst. We trekken deze lijn nu ook door in de gemeenteraad. Voor SamenGROEN zal een vrouw en een man zetelen”, aldus kersvers gemeenteraadslid en voorzitter Kris Lentacker.

“Met Hilde brengen we vanuit SamenGROEN niet enkel een vrouw in de gemeenteraad maar samen met Kris kiezen we bovendien voor verjonging en vernieuwing”, meent Bart Seghers. “Ik heb alle vertrouwen in hen." Seghers, zelf al jarenlang actief in de Glabbeekse politiek, blijft een belangrijke rol spelen binnen SamenGROEN en zal zetelen in een of meerdere adviesraden.

“Kris en ik hebben er zin in”, zegt Hilde. “Met een sterk SamenGROEN-team achter ons zullen we onze kiezers zeker niet teleurstellen.”