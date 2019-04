Samen Groen dient alweer klacht in tegen afschaffing van trage weg die door fruitbedrijf loopt Kristien Bollen

14 april 2019

21u38

De gemeenteraad startte in maart 2018 de procedure op om de voetweg 43 af te schaffen en te laten schrappen in de Atlas der Buurtwegen. Deze ongebruikte voetweg 43 liep door het fruitbedrijf Stockx in Attenrode-Wever en was al jarenlang verdwenen. De provincie Vlaams-Brabant volgde hierin na een klacht van Lowie Steenwegen van Samen Groen de beslissing van de gemeenteraad en schafte het volledig tracé van de verdwenen voetweg 43 af !

Toch blijft Lowie Steenwegen geloven in zijn gelijk en hoopt op een goede afloop :”Het is een mooie voetweg die van de kerk in Meensel naar Attenrode loopt. Ik zie niet in wat het probleem hiervoor kan zijn. Is dat nu zo erg dat er een wandelweg door een boomgaard loopt ? Zelf hebben we steeds correct gehandeld, de procedure is correct verlopen. Dit is eerder koppigheid. We hopen op een uitspraak voor de zomer.”

Volgens burgemeester Peter Reekmans kreeg Lowie Steenwegen van Samen Groen en activist Marc Van Damme ongelijk keer op keer ongelijk. : “ En nu diende men alweer een nieuwe zoveelste klacht in, deze keer bij de bevoegde Vlaamse minister. Trage pestwegen willen heropenen die al meer dan 100 jaar niet meer bestaan en door woningen, bedrijven en bouwgronden lopen is ronduit mensen pesten. Samen Groen blijft duidelijk elke procedure uitputten en volharden in hun klachtendiarree die we intussen al jaren als echte groene terreur moeten ondergaan in Glabbeek.”