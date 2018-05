Samen en Groen bundelen krachten voor verkiezingen 16 mei 2018

Glabbeek Oppositiepartijen Groen en Samen slaan de handen in mekaar en trekken met een gezamenlijke lijst naar de verkiezingen.

Het was Groen-voorzitter Meyrem Almaci die de nieuwe lokale lijst boven de doopvont mocht houden. Ook Kristof Calvo, federaal fractieleider voor Groen-Ecolo, wenste het kartel via een videoboodschap veel succes. "Deze samenwerking met Groen kwam tot stand op basis van een grote lijst aan gemeenschappelijke standpunten", zegt kersvers SamenGroen-voorzitter Kris Lentacker. "We willen andere accenten leggen in Glabbeek en kiezen voor een gemeente met veilige wegen voor iedereen, die mensen verbindt, en met een duurzame toekomst."





Op de lijst enkele bekende gezichten, maar ook heel wat nieuwkomers. Al is er nog geen kant-en-klare lijst. "Dat lijkt me ook logisch", aldus Lentacker. "We komen nu pas met het nieuwe concept naar buiten en we willen inwoners die zich aangetrokken voelen tot SamenGroen, de kans geven om zich bij ons aan te sluiten. Op die manier blijft alles nog open en is er ruimte voor gesprek. We nodigen alvast iedereen uit op onze SamenGroen-cafés, waar we actuele thema's met de inwoners willen bespreken. Meer daarover op onze nieuwe website www.samengroen.be, of via Facebook." (VDT)