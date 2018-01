Ronny Vergeylen treedt toe tot de Dorpspartij 20 januari 2018

Ronny Vergeylen (52) komt het bestuur van de Dorpspartij versterken. Ronny woont ruim 20 jaar in Bunsbeek en is al meer dan 15 jaar commercieel actief bij brouwerij Alken Maes. Voor Ronny is het de eerste kennismaking met de politiek.





"Sport, milieu en evenementen zijn de politieke thema's waar ik vooral rond wil werken binnen de Dorpspartij. Maar ook de opstart van de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 zou ik met mijn sportieve ervaring graag mee begeleiden. Ik deed dat trouwens ook al eerder bij de opstart van de gemeentelijke sporthal." (VDT)