Roel Vanderstukken stapt in de politiek bij SamenGROEN 01 september 2018

02u23 0 Glabbeek SamenGROEN heeft zopas haar lijsttrekker en lijstduwer voorgesteld. Tegelijk maakte de partij bekend acteur Roel Vanderstukken, bekend als onder meer Benny in de VTM-soap Familie, in haar netten gestrikt te hebben.

De lijst wordt getrokken door nieuw gezicht Kris Lentacker, voorzitter van de partij, en geduwd door oudgediende en huidig gemeenteraadslid Wannes Vanderstukken. "SamenGROEN staat voor een vernieuwend beleid waarbij participatie en werken vanuit een globale en duurzame visie voorop staan", aldus Lentacker. "De thema's zijn niet uniek, onze aanpak en invulling zijn dat wel. We willen het verschil maken door te tonen dat het anders kan: menselijker, eerlijker en gezonder."





Eerst visie en plannen

In de komende weken stelt SamenGROEN haar lijst voor waarmee de partij op 14 oktober naar de kiezer trekt. "We wilden graag dat de kiezers eerst kennismaakten met onze visie en met de plannen die we hebben voor Glabbeek, voordat we individuele personen naar voren beginnen te schuiven, want voor SamenGROEN staat die visie voorop en die staat los van personencultus en belangrijke postjes", klinkt het.





De grote verrassing op de lijst is alvast Glabbeek acteur Roel Vanderstukken, zoon van Wannes. Hij maakt zijn intrede in de politiek.





"We zijn bijzonder tevreden dat Roel zich voor onze partij wil engageren", zegt voorzitter Kris Lentacker. "Net als veel mensen in Glabbeek staat hij achter ons project, net als zijn mama trouwens, die ook op de lijst staat."





Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) reageert verrast. "Ik had er nog niets over vernomen. Of ik nu schrik heb? Neen, het is niet omdat je een bekend gezicht op jouw lijst hebt staan, dat je ook een goed beleid kan voeren. Dat weten de mensen van Glabbeek ook wel." (VDT)