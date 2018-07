Riolerings- en wegenwerken op til 04 juli 2018

02u26 0 Glabbeek Aquafin en de gemeente Glabbeek gaan begin 2019 van start met de aanleg van de collector Attenrode die loopt van de Dries in Glabbeek tot de Torenstraat in Glabbeek. Dit omvangrijk dossier omvat ook de aanleg van gescheiden riolering in de Attenrodestraat, Hoefstraat, Keibergstraat en een deel van de Langstraat en de Doellaagstraat.

"De aannemer werd recent aangesteld en tijdens een startvergadering op 8 augustus gaan we concreet beginnen met de grondige voorbereiding van dit dossier", zegt schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).





Voet- en fietspaden

"Aquafin financiert de nieuwe riolering en een groot deel van de vernieuwing van de bovenbouw van al deze straten. Maar als gemeente maken we van deze gelegenheid gebruik om mee te investeren in nieuwe voet-en fietspaden en de heraanleg van het wegdek in de delen van deze straten waar Aquafin geen werken doet. Tegen het einde van het jaar voorzien we een informatievergadering voor alle inwoners over hoe men moet aansluitingen op de gescheiden riolering en krijgt iedereen een gedetailleerde timing van de werken."





Negen collectoren

"Na de aanleg van deze collector moeten we enkel nog de collector Walmersumstraat (2019), de collector Zuurbemde (2020) en de collector N29 (2021) realiseren en dan hebben we de negen collectoren voor waterzuivering in Glabbeek, sinds 2013 allemaal gerealiseerd zodat in 2022 de bouw van het waterzuiveringsstation op de hoek van de N29 en Pepinusfortstraat van start kan gaan." (VDT)