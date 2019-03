Retroparty in vernieuwde Bunker vdt

08 maart 2019

Zin in een retroparty? Dan kan je zaterdag in de Bunker terecht. Het is het eerste feestje in een vernieuwd jeugdhuis. “We hebben enkele opknap-en opfrissingswerken uitgevoerd en enkele eyecatchers geïnstalleerd”, zegt Joke Jacquemijn van de Bunker. “Als jeugdhuis moeten we mee blijven met de tijd en met wat hip en in is. Bunker moet vooral een plaats zijn en blijven waar van alles kan plaatsvinden in verschillende genres. Om ons 51ste jaar in te gaan, leek het ons dan ook het ideale moment om hier werk van te maken.” DJ Ferre, DJ Jimmy en DJ Haagen staan alvast klaar om er zaterdag vanaf 21 uur een feestje van te maken.