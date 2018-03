Reekmans voorgedragen voor de Haspengouwse Commanderie Fruyteniers 16 maart 2018

02u50 0 Glabbeek De raad van bestuur van de Belgische Fruitveiling BFV draagt dit jaar Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans voor om opgenomen te worden in de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie.

Elk jaar gaat men op zoek naar personaliteiten die een wezenlijke bijdrage leveren of geleverd hebben voor de fruitteelt en de promotie van het fruit en de fruitstreek. De keuze van de fruitveiling voor Peter Reekmans is niet zo toevallig. Samen met zijn bestuur zorgde hij voor de nodige uitbreidingsmogelijkheden van de veiling langs de Craenenbroekstraat. Op 17 maart zal Peter tijdens het jaarlijks banket van de Keizerlijke Commanderie de eed van trouw afleggen en geridderd worden tot officier van de orde. "De fruitveiling is sinds 1946 met Glabbeek verbonden en de fruitteelt is voor onze gemeente en regio heel belangrijk. Daarom promoten we nu meer dan ooit Glabbeek als fruitgemeente bij uitstek omdat we als bestuur fier zijn op ons lekker en gezond fruit van eigen bodem." (VDT)